Posle perioda u kojem je fokus bio na porodici i majčinstvu, Aleksandra Prijović se u velikom stilu vratila pred publiku novim albumom.

U iskrenom razgovoru za Story, pevačica otkriva koja pesma je najličnija, kako sa suprugom Filipom deli profesionalne snove i rešava izazove, kao i zbog čega nikome neće dozvoliti da naruši njen mir.

Tri godine publika je verno čekala vaš novi album. S kakvim ste osećajem ušli u studio ovog puta, posle velikih hitova?

- Uzbuđena! Srećna! Presrećna! Jedva sam čekala da otpevam sve ono što je stvarano prethodne dve godine. Čim sam ostala u drugom stanju i otišla na pauzu, sva naša ljubav i energija bili su usmereni ka novom albumu.

Postoji li pesma na novom albumu koja vam je posebno bliska i za koju biste mogli da kažete da nosi deo vaše lične priče?

- Svaka pesma nosi neku svoju energiju i emociju, ali pesma Olovo mi je jedna od najdražih u karijeri. Plakala sam kad ju je Filip napravio, plakala kad sam gledala spot, i sve to ukrug dok su je ljudi oko mene slušali i doživeli na isti način. Ispostavilo se da ju je i publika doživela baš kao i ja.

Kako punite baterije i gde pronalazite mir kada se svetla reflektora ugase?

-Deca, porodica, prijatelji... Najviše volim da provodim vreme kod kuće. Volim kad mi dođu prijatelji, volim da dugo sedimo, pričamo, družimo se, igramo društvene igre, da gledam serije...

Prošle godine ste napunili 30 godina. Da li su vam se promenili pogled na život i prioriteti?

-Kad god neko kaže trideset godina, ja se nešto štrecnem (smeh), a onda me Filip i prijatelji opomenu da sam i dalje klinka pored svih njih i da tek idu najlepše godine. Prioriteti su se promenili onog momenta kad sam postala majka, a samim tim i pogled na život. Trudim se da ga živim najlepše što umem i da ne brojim previše.

Često ističete da bez Filipa ne biste bili tu gde jeste i da je ovo vaš zajednički uspeh. Šta je on promenio u vašem životu i karijeri od trenutka kada ste se upoznali?

-Filip je promenio sve. Pored njega sam naučila mnogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto.

Godinama uspešno funkcionišete i kao supružnici i kao poslovni partneri. Kako uspevate da sačuvate ravnotežu između braka i posla?

Za nas je sve to negde isto. Živimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici. U poslu se desi da imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvek isti pa se brzo dogovorimo.

Da li su kreativna neslaganja neizbežna kada zajedno radite i ko obično napravi prvi korak ka kompromisu?

-Jesu, dešavaju se. Moram da priznam da je Filip tu popustljiviji od mene. Umem da imam zakasnela shvatanja, ali umem i da kažem: Bio si u pravu. Malo priznanje i za mene (smeh).

Na javnoj sceni često se stvara slika da uspešna žena mora sve sama. Vi otvoreno govorite o podršci porodice. Koliko vam je važno da se vidi da iza svakog uspeha stoji i tim i porodica?

-Posebno sam ponosna na to što ne moram sve sama. Uvek imam podršku svih dragih ljudi koje volim. I zato ih sve često i pominjem i zahvalna sam im na svakoj poruci, danu i mišljenju.

Septembar će biti poseban mesec za vašu porodicu – Aria slavi prvi rođendan, a Aleksandar kreće u drugi razred. Kako on doživljava tu novu životnu ulogu i da li već pokazuje zaštitnički odnos prema sestri?

-I dalje ne verujem kako vreme brzo leti i da moja mala devojčica puni godinu dana. Koliko god da je u moj i Filipov život unela sreće i radosti, ipak je bata najponosniji. Nisam verovala da će se tako brzo prilagoditi, ali od prvog dana je najbolji brat na svetu koji ne propušta nijedan dan da bude uz sestru i učestvuje u svakoj njenoj reči i pokretu.

Koliko vas je majčinstvo promenilo i šta ste o sebi naučili otkako ste dobili decu?

-Naučila sam šta je bezuslovna ljubav i najvažniji pokretač svega u životu.

Nakon oba porođaja veoma brzo ste se vratili na scenu. Koliko je tu bilo discipline, a koliko genetike?

-To je 100 odsto disciplina. Vratila sam se brzo u formu jer sam bila posvećena zdravom načinu života, ali priznajem da je bilo odricanja.

Šta više nikada nećete dozvoliti da naruši vaš mir?

-Ljudi koji nisu vredni pomena.

Alo/Story

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