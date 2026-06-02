- Svaki glas svakog Srbina na Kosovu i Metohiji za SL jeste glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i za nastavak celokupnog investicionog ciklusa Vlade Republike Srbije. Glas za Srpsku listu jeste glas za budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Važno je da svi zaokruže broj 119 i time pokažu da je Srpska lista bila i ostala stožer odbrane srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji - kazao je Petković prisutnima na tribini.

Istakao je da Srpska lista ima punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića, i da to pokazuje da je SL jedini legitimni predstavnik srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija.

- Nijedna druga partija, čak i koja možda nosi veo srpske partije, ali u suštini radi za interese Aljbina Kurtija (premijera privremenih prištinskih institucija), nije legitimni predstavnik srpskog naroda. Samo SL radi u interesu srpskog naroda na KiM. Na kraju krajeva, vreme je najbolje pokazalo ko je taj ko se uz predsednika Vučića iskreno i do kraja bori za interese našeg naroda i za bolje sutra svih u našoj južnoj pokrajini -ocenio je Petković.

On je poručio da interno raseljena lica igraju veoma značajnu ulogu i da svaki njihov glas i odlazak na KiM pomaže da pobedi politika SL i politika budućnosti u AP Kosovo i Metohija, i nastavka celokupne pomoći i svega onoga što država Srbija daje.



- Da sačuvamo naše škole, naše bolnice i naš univerzitet. Da nastavimo sa svim platama, penzijama i ostalim prinadležnostima za sve ljude na KiM, da nastavimo da gradimo kuće, da gradimo vrtiće i druge važne infrastrukturne projekte. Da bi to mogli da uradimo, mi moramo da imamo naše političke predstavnike - naglasio je Petković.

Kako je rekao, zato je od posebnog značaja da Srpska lista osvoji svih 10 mesta zagarantovanih u prištinskom parlamentu i da sva mesta pripadnu SL.

- Jer ako jedno mesto bude pripalo Nenadu Rašiću, čoveku koji najotvorenije radi protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a direktno za interese Aljbina Kurtija, to onda znači da sa tim i takvim čovekom, Aljbin Kurti, bi mogao da pokreće druge političke procese. SL je brana antisrpskoj politici i svemu onome što godinama pokušava Aljbin Kurti kada je reč o Srbima, proterivanju i stvaranju Velike Albanije - istakao je Petković.



On je najavio da će cele nedelje razgovarati sa interno raseljenim licima sa KiM širom Srbije koja imaju prištinske dokumente i zvati ih da izađu na glasanje.

- Svaki od njih ne glasa samo za SL, glasa za sebe i za mogućnost da može da nastavi da odlazi na KiM, da posećuje svoje crkve, svoje manastire i svoje rođake, oni koji imaju svoje kuće i svoje domove, da jednostavno gradimo i jačamo naš položaj na KiM. Jer samo tako, pre svega, učvršćujemo našu poziciju uz punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića. Mi se ovde borimo za interese našeg naroda. Mi nemamo taj luksuz da se na KiM, po bilo kojem pitanju, delimo. Sloga i jedinstvo srpskog naroda treba da bude oličene u Srpskoj listi - poručio je Petković.

Osim njega, tribini su, pored velikog broja raseljenih sa KiM, prisustvovali i poverenik manastira Hilandar Miloš Stojković, načelnik Raškog okruga Stefan Adžić i zamenik direktora Miloš Terzić.