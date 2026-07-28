Ronjenje kod obale Fidžija za Novozelanđanina Henrija Gibsa, kreatora sadržaja specijalizovanog za ribolov i podvodni lov, završilo se dramatično.

Iznenadan napad

Tokom jednog od prvih zarona u ovom pacifičkom arhipelagu Gibsa je napala siva grebenska ajkula, a snimak incidenta ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Gibs je lovio harpunom kada je primetio da je ajkula počela da kruži oko grupe ronilaca. Kako kaže, njeno ponašanje postajalo je sve agresivnije, sve dok iznenada nije ubrzala i krenula u napad.

Nije shvatio koliko je situacija opasna

„Ronili smo na grebenu sat ili dva, a zatim smo otišli u otvorenije i bistrije more kako bismo pokušali da ulovimo nešto krupnije. Nekoliko puta smo promašili ribu, a u blizini je bilo više sivih grebenskih ajkula. Ova je ostala uz nas mnogo duže od ostalih“, napisao je Gibs na Fejsbuku.

Dodao je da u tom trenutku nije shvatio koliko situacija može da bude opasna.

„Nikada neću sa sigurnošću znati šta je izazvalo promenu u njenom ponašanju, ali je na kraju počela da pliva ispod nas u uskim polukrugovima, postajala je sve nervoznija i čak je nekoliko puta naglo krenula ka čamcu. Gledajući unazad, to je bio jasan znak da odmah prekinemo zaron. Nisam verovao da ajkula te veličine može da predstavlja ozbiljnu pretnju i to je bila velika greška“, priznao je.

Posledice te greške zabeležio je i fotografijama iz bolnice, gde se oporavljao nakon napada.

Važan savet za ronioce

„Video sam da ide pravo ka meni, pa se na snimku čuje kako upozoravam ostale i pre nego što me je stigla. Zaobišla je harpun, zaronila ispod mene, zagrizla me za zadnji deo noge i počela da se okreće oko svoje ose“, ispričao je Gibs.

Na kraju je svima koji se nađu u sličnoj situaciji uputio važan savet: čim primete promenu u ponašanju ajkule, treba odmah da prekinu ronjenje. Takođe preporučuje da ronioci nose jednobojna crna neoprenska odela i da opasnost nikada ne procenjuju samo na osnovu veličine ajkule, piše Nypost.