Pevačica Jelena Karleuša i nekadašnji fudbaler zvanično su se razveli 2024. godine u septembru mesecu, kada su potpisani papiri i kada je imovina dodeljena njihovim ćerkama Atini i Niki.

Astrološkinja Ivana Skorić sada je progovorila o braku poznatog para i otkrila za domaće medije da li će doći do pomirenja Duška i Jelene, budući da su iza njih teške reči i prijave za nasilje.

- Njena pesma kaže: „Karma je kučka, ali ja sam veća“. Samo citiram njenu pesmu, tako će i biti. Uvek sam na strani žena, pogotovo kada je u pitanju porodično nasilje. Prošla je jezivo. Pre 3 godine, 2021. rekla da će se ona razvesti i to se i dogodilo. Ona ide dalje kao lavica. Oko svog rođendana će stati na noge. Ovo je jezivo, bolno, ali joj želim od srca da se stvari iznivelišu i da sve bude kako treba. Sada sam videla po numerologiji, da je vrlo uznemirena. To prosto nije ona, ovo nije njeno vreme, mislim da je jako teško sve to podnela - objasnila je astrološkinja.

Ivana je dodala da će Jelena kao dupla lavica izdominirati u avgustu i izboriti se sa svim problemima, a dotakla se i pomirenja sa bivšim suprugom.

- U avgustu stoji njena dominacija nad celom situacijom, ona ne pokazuje da je njoj teško. Ne postoji šansa da se Duško i Jelena pomire, oni mogu da se pomire, ali odmah bi došlo do kraja, taj razvod je bio neminovan, nisu jednostavno kompatibilni za brak. Jelena ima preedispozicije da ima dete, stoji joj ako želi dete da će ga i imati. U budućnosti njoj astrološki stoji da će joj budući partner biti sportista - bila je jasna Skorićeva.

Alo/Hajp

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