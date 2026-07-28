- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - pričala je Olivera za medije svojevremeno.

Dan uoči sahrane Olivere Katarine objavljena je čitulja koja je duboko rastužila poštovaoce njenog lika i dela, a napisao ju je predsednik USUS-a Živorad Ajdačić.

- Otišao je naš član, istaknuti umetnik. Napustila nas je svetska diva i uvaženi član Udruženja, ostaće nam večno upamćena zaslužna za kulturu Srbije, Jugoslavije i sveta - piše u oproštajnoj poruci.

Nikada nije slavila rođendan

Buntovna narav slavne umetnice ogleda se i u tome što nikada nije slavila rođendane.

- Ne slavim rođendane. Zapravo, niko u mojoj porodici iz ne slavi. Mi smo hrišćani, znate, te samim tim slavimo samo Boga. Obeležavanjem rođendana zapravo se slave ljudi - objasnila je svojevremeno Katarina u emisiji "Kad anđeli spavaju".

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