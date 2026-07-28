Iako je Lepa Brena jedna od najvećih zvezda na našim prostorima dosta toga je uspela da sakrije kada je privatni život u pitanju.

Pravo ime pevačice je Fahreta Jahić i ona je treće dete u porodici, rođena nakon sestre Fakete i brata Faruka.

Pevačica je u više navrata isticala da je njena porodica živela skromno, ali udobno, te da su otac Abid, medicinski tehničar, i majka Ifeta, radili naporno kako bi deci pružili sve što im je potrebno.