Iako je Lepa Brena jedna od najvećih zvezda na našim prostorima dosta toga je uspela da sakrije kada je privatni život u pitanju.
Pravo ime pevačice je Fahreta Jahić i ona je treće dete u porodici, rođena nakon sestre Fakete i brata Faruka.
Pevačica je u više navrata isticala da je njena porodica živela skromno, ali udobno, te da su otac Abid, medicinski tehničar, i majka Ifeta, radili naporno kako bi deci pružili sve što im je potrebno.
Njena sestra Faketa već dve decenije živi u Kanadi sa suprugom Zoranom i dvema ćerkama, te se zbog udaljenosti ne viđa sa sestrom onoliko često koliko bi to želela. Zanimljivo je da su i brat Faruk i sestra Faketa bili izuzetno talentovani za pevanje, ali nijedno od njih nije pošlo sestrinim stopama u profesionalne muzičke vode.
Odrasle smo slušajući muziku sa festivala poput Ilidže
Govoreći o muzičkim počecima i odrastanju za magazin "Story", Lepa Brena je govorila o muzičkom ukusu svoje majke.
-Otkako znam za sebe, naša majka je lepo pevala sevdalinke. Faketa je međutim počela da peva pre mene, potom je to učinio moj brat Faruk, a zatim i ja pod uticajem profesorke muzičkog vaspitanja Radmile Ćorović. Bila sam hiperaktivno dete, pa su me roditelji isto kao i brata i sestru usmeravali na sportske aktivnosti, a mi smo u stvari najviše uživale pevajući u horu. Odrasle smo slušajući muziku sa festivala poput Ilidže, Opatijskog festivala, Beogradskog proleća - rekla je za Story ranije.
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