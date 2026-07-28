U društvu svoje ćerke Tare i sina Rogana, voditeljka Javnog servisa, Kristina Radenković ovog leta rešila je da poseti jednu od najvećih pravoslavnih svetinja, manastir Ostrog, gde je doživela pravo čudo koje je zabeležila kamerom telefona.

Osim porodičnih fotografija i vernika koji u redu čekaju na poklonjenje, Kristina je uslikala i nesvakidašnji prirodni prizor tokom njihove posete, kada je iz vedra neba počela da pada kiša dok je obasjavalo sunce, što je stvorilo zaista magičnu i maglovitu atmosferu nad svetinjom. Uz prizor letnjeg pljuska koji sija pod sunčevim zracima,kao čudo prirode, Kristina je u pozadini dodala pesmu "Nebo", čime je dodatno naglasila duhovnu atmosferu.

Ovi očaravajući snimci oduševili su njene pratioce, koji su joj uputili brojne reakcije i poruke podrške.

Zbog trudnoće morala na dijetu

Voditeljka Kristina Radenković, slovi za voditeljku koja je uvem smerna i zgodna, ali malo ko zna da je uspela da skine 20 kilograma koji su se brzo nagomilali zbog trudnoće.

Ipak, kada je prvi put ostala trudna, sa ćerkom Tarom dobila je 23 kilograma, ali ih je izgubila gotovo bez truda i to već četiri meseca nakon porođaja.

- Nisam se trudila uopšte. Ne držim dijetu, aktivna sam otkad sam izašla iz porodilišta, nemam pomoć, vozim, radim, svuda idem s ćerkom, dojim. To je sve. Nakon druge trudnoće, sa sinom Roganom, dobila je još više – čak 30 kilograma. Ovog puta, trebalo joj je nešto duže da ih skine, ali ni tada nije posegla za restriktivnim dijetama. Trebalo mi je "samo" šest meseci za minus 20 kilograma. Jedem sve, osim slatkiša, jer ih ne volim. Pica je svaki drugi dan na meniju. Mislim da kilogrami prirodno odlaze - objasnila je Kristina.

Inače se trudi da kalorije prirodno sagori, a mnogi misle da laže i preuveličava, navodeći na društvenim mrežama da je teško smršati sa testom u ishrani.

-Radim, vozim, svuda idem s decom, a uz sve to i dojim. Kilogrami nestaju sami - rekla je ona.

BONUS VIDEO: