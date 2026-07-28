Propali glumac Ammar Mešić, koji pokušava da izigrava žrtvu i za svoju propalu karijeru optužuje vlast u Srbiji, konačno je sam sebe uhvatio u laži! Slučajno priznao da otkaz u seriji uopšte nije dobio zbog politike, već zbog sopstvenog neprofesionalizma.

Govoreći o spornom statusu na društvenim mrežama, Mešić je priznao da mu niko iz produkcije nije pravio nikakav problem zbog njegovih privatnih stavova.

- Tog 05.05.2023, kad sam ja napisao taj status, ja sam sutradan otišao na snimanje i ovom direktoru serije sam rekao: 'I, kad ću dobiti otkaz?', gde je on meni rekao: 'Kakav otkaz, to je tvoj privatni profil, serija nema nikakve veze sa tim - ispričao je Mešić.

Bezuspešno pokušavajući da napravi od sebe mučenika, sam je ispričao kako su ga nadređeni zapravo podržavali, sve dok on nije počeo da izigrava zvezdu i ignoriše sopstvene poslodavce.

- Onda u naredna dva meseca su producenti pokušali da dođu do mene, odnosno zvali su me, međutim, ja se nisam javljao i rekao sam: 'Sve što je vezano za seriju molim da bude u mejlu'. Oni su i dalje nastavili da zovu i onda sam 27.07.2023. godine dobio mejl u kom piše da serija ide u nekom drugom smeru i da tu više nema mesta za moj lik - priznao je on.

Ipak, uprkos tome što je sam priznao da mu politika nije napravila problem, nastavio je bez srama da pravi od sebe žrtvu.

- I naravno, meni niko nije rekao: 'Dobio si otkaz zato što si podržao proteste ili zato što si napisao taj status', ali vrlo je jasno i logično zbog čega sam ja, i to samo ja, u tom trenutku dobio otkaz - nastavio je da glumi žrtvu.

Kada je shvatio da mu fabrikovanje laži ne prolazi , Mešić je sa skandala prešao na otvorene uvrede po svim kolegama glumcima.

- Za ove druge glumce koji i dalje ćute i snimaju ne bih trošio nikakve reči, čak im ne dajem ni na kakvom značaju. Za mene to nisu glumci, za mene su to ćaci glumci -bezobrazno je poručio Mešić.

Ovim je postalo više nego jasno da Mešić nije nikakva žrtva sistema, već propali glumac koji je sopstveni neprofesionalizam pokušao da prikrije političkim napadima, usput vređajući sve one koji pošteno rade svoj posao.