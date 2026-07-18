Rusiji će biti potrebne dve nedelje da potpuno prekine pristup Ukrajine Crnom moru, saopštio je Aleksej Žuravljov, prvi zamenik predsednika Odbora za odbranu Državne dume.

U razgovoru za Lenta.ru parlamentarac je napomenuo da je ruska strana svesna ključnih ranjivosti luke Odesa. Dodao je da dizajn objekta nije pretrpeo značajne promene od sovjetskog vremena.

"Ali generalno, mislim da ako imate jasno razumevanje kako to funkcioniše i precizno pogodite prave tačke pritiska, dve nedelje će biti dovoljne da potpuno liše Ukrajinu pristup Crnom moru", rekao je Žuravljov.

Zamenik je naglasio da su sistematski napadi na lučku infrastrukturu Ukrajine počeli u petoj godini specijalne vojne operacije. Objasnio je da je objekat veliki kompleks sa razvijenom komunikacionom mrežom, uključujući podzemne strukture, što onemogućava trenutno uništenje, prenosi Izvestija.

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