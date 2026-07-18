U saopštenju Ambasade SAD u Jerusalimu navodi se da bi građani koji se nalaze na Bliskom istoku ili planiraju putovanje u taj region trebalo pažljivo da prate bezbednosnu situaciju zbog mogućnosti nagle eskalacije.

– Podsećamo Amerikance koji se nalaze u regionu na potrebu za stalnim oprezom i pozivamo ih da prate vesti kako bi bili informisani o najnovijim dešavanjima. Građani SAD koji putuju u region ili kroz njega takođe bi trebalo da provere sa svojim avio-kompanijama da li su njihovi letovi i dalje planirani – navodi se u saopštenju.

Američkim državljanima preporučeno je da ne putuju u Pojas Gaze, severni Izrael i područje uz granicu Izraela i Egipta, osim preko graničnog prelaza Taba.

Novi talas napetosti

Upozorenje dolazi u trenutku kada su tenzije na Bliskom istoku ponovo pojačane.

Izrael je za sada izbegao obnovu direktnih vojnih sukoba sa Iranom i njegovim saveznicima, dok su američke snage nastavile napade na ciljeve povezane sa Iranom zbog spora oko Ormuskog moreuza.

Teheran je ranije poručio da neće dozvoliti prolazak brodova alternativnim pomorskim rutama kroz ovaj strateški prolaz bez prethodnog odobrenja, a prema medijskim izveštajima usledili su napadi dronovima-kamikazama i raketama na komercijalne brodove, što je dodatno podiglo tenzije u regionu.

Najnovije upozorenje američke ambasade ukazuje na procenu da bezbednosna situacija na Bliskom istoku može brzo da se promeni, zbog čega se građanima savetuje pojačan oprez i praćenje zvaničnih obaveštenja.

Bliski istok poslednjih meseci ostaje jedno od najnestabilnijih područja sveta, a tenzije između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država često utiču na bezbednost pomorskih ruta i međunarodni saobraćaj.