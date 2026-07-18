Jana Todorović pre nekoliko godina pokrenula je biznis, a sve je nažalost propalo zbog pandemije korona virusa i porodične tragedije koja ih je zadesila.

Sa suprugom je otvorila restoran u jednom od najelitnijih naselja u Beogradu, na Vračaru. Iako je sve išlo po planu, nažalost morali su da odustanu i od poslovanja, ali i od ogromne svote novca koji su uložili.

Pevačica se o tome požalila svojoj koleginici, a izvor za domaće medije otkriva i kako je tekao razgovor.

Uložila 250.000 evra!

- Jana je ispričala jednoj pevačici da im je propao taj biznis. Kako joj je rekla, uložili su 250.000 evra, ali nažalost, što zbog korone, što zbog porodične tragedije kad joj je umro sestrić, posao nije mogao da donese boljitak na njihovom bankovnom računu, već samo gubitak. Iako ona zarađuje dosta od svog posla, a i njen muž je imućan, ipak ovolika brojka nikom nije za bacanje - priča izvor blizak pevačici, prenosi Pink.

U njenom lokalu pevale su njene brojne kolege sa estrade, međutim ni to nije pomoglo da izađu iz minusa.

"Nemam snage da se bavim time"

Jana Todorović je govorila za medije o ovom poslovnom poduhvatu, a kako je rekla početkom ove godine, lokal je još uvek bio u njihovom vlasništvu.

- Još uvek nismo odustali od restorana, pod zakupom je i dalje. Otvorili smo ga u najgore vreme, baš kad su proglasili policijski čas u vreme epidemije koronavirusa. Mnogo smo u njega uložili. Onda se desila porodična tragedija, moj sestrić, koji je vodio restoran, preminuo je, a ja sada nemam snage da se bavim time - govorila je Jana jednom prilikom za domaće medije.

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