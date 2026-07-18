Džejla Ramović pobrala je simpatije javnosti širom regiona nakon učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Mlada muzička zvezda svoj privatan život ne eksponira, a o njenoj porodici se gotovo ništa nije znalo sve do sada, kada su otkriveni brojni detalji.

Otac Džejle Ramović , Sinan, radio je do skoro kao taksista, a njegove kolege o njemu imaju samo reči hvale, kao i o Džejli.

– Vidite, Sinan takođe lepo peva, sve to ide i genetski. I kolege smo bili, ali nažalost sada više ne radi, otišao je, blizu je penzije. Navrati nekad ovde, pozdravimo se, popijemo kafu i to je to – rekle su njegove kolege svojevremeno za Blic.

DŽEJLINE SESTRE ODUŠEVILE JAVNOST

Veliku pažnju javno privlače i pevačicine dve rođene sestre, Šejla i Lejla, koje se takođe mogu pohvaliti manekenskim izgledom.

Pevačica je nedavno objavila video na kojem su sve tri naslonile glave jedna na drugu, a mnogi su komentarisali da je teško razaznati koja je koja.

Džejla je najmlađa, a ističe da je veoma vezana za sestre i da su joj uzor.

– Navikla sam da stalno budem sa njima i nekako, iako su starije od mene, najviše volim sa njima da izađem u grad. Osim mame, i one su mi veliki uzor – rekla je svojevremeno ona i dodala da je i dalje najveća maza u porodici.

Inače, Šejla Ramović je poznata influenserka, dok Lejla ima svoj Jutjub kanal, a obe na društvenim mrežama prati oko 200.000 ljudi.

Džejline sestre su udate, dok se o njenom ljubavnom životu često spekuliše u javnosti.

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