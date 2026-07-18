Nevreme praćeno jakim vetrom, obilnom kišom i gradom zahvatilo je područje Kokinog Broda i okoline Nove Varoši, gde su zabeležene prve posledice oluje.

Prema informacijama objavljenim na društvenim mrežama, snažni udari vetra obarali su stabla, a jedno od njih palo je preko kolovoza i privremeno blokiralo saobraćaj.

Na pojedinim deonicama vozači su bili primorani da zaustave vozila dok prepreke ne budu uklonjene.

RHMZ izdao hitno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod prethodno je izdao hitno upozorenje za područje Čajetine i Nove Varoši zbog razvoja lokalno jake konvektivne oblačnosti.

Meteorolozi su upozorili na mogućnost obilnih pljuskova, sugradice, grada i kratkotrajno olujnog vetra.

Apel građanima na oprez

Zbog mogućnosti obaranja stabala, polomljenog granja i vode na kolovozu, vozačima se savetuje dodatni oprez, posebno na putevima kroz planinske predele.

Građanima se preporučuje da prate najnovija upozorenja nadležnih službi i da, ukoliko nije neophodno, izbegavaju kretanje tokom trajanja nevremena.

Nevreme koje je pogodilo jugozapad Srbije moglo bi da izazove probleme u saobraćaju i lokalnu materijalnu štetu, zbog čega se preporučuje pojačan oprez dok se vremenske prilike ne stabilizuju.

Poslednjih dana Srbija se nalazi pod uticajem veoma nestabilne vazdušne mase koja donosi nagle pljuskove, grad i olujne udare vetra. Meteorolozi upozoravaju da se slične nepogode mogu javiti i u drugim delovima zemlje.