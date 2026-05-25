Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo je srećan u ljubavi, a kako prenose domaći mediji, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Prema navodima izvora bliskih paru, njih dvoje gotovo se ne razdvajaju i ponašaju se "kao zaljubljeni tinejdžeri".

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima intrigira javnost, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Kako tvrde upućeni, emocije između Duška i Nore planule su veoma brzo.

-Njih dvoje su se odmah povezali. Imaju sličnu energiju, mnogo vremena provode zajedno i gotovo da se ne odvajaju - rekao je izvor blizak paru za domaće medije.

Iako poslednjih godina nastoji da privatni život sačuva daleko od očiju javnosti, Tošić navodno ne krije koliko mu prija nova emotivna stabilnost.

Njegovi prijatelji tvrde da ga dugo nisu videli ovako raspoloženog i ispunjenog, dok mu Nora, kako kažu, donosi mir i pozitivnu energiju.

"U srećnoj sam vezi"

Ovim povodom se kratko oglasio za medije i potvrdio da uživa u novoj vezi.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - rekao je bivši fudbaler, čime je potvrdio priče da njihova romansa postaje sve ozbiljnija.

Turbulentan razvod

Podsetimo, Jelena Karleuša i Duško Tošić razveli su se nakon 16 godina braka, tokom kojeg su dobili dve ćerke, Atinu i Niku.

Pop diva se nakon zvaničnog razvoda javno oglasila i iskreno govorila o krahu zajednice sa bivšim suprugom.

- Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Preko puta mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja dodaću da se sva zajednička imovina, stečena u braku, vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. "Druga strana" nije imala drugačiji predlog - napisala je Jelena tada.

Karleuša se oglasila nakon razvoda

Pevačica je potom otvoreno govorila i o tome kako doživljava razvod.

- Evo, od jutros i juče, ceo dan pitaju me: "Kako si?". Primetila sam da je razvod kod žena, verovatno i u svetu, ali ovde u Srbiji, ravan smrtnom slučaju u porodici. Očekuju da se osećam kao da mi je neko umro, ali kada je reč o Dušku i meni, ovo je sada samo papirološki. Emotivno i ljudski, to se desilo mnogo ranije. Osećam se odlično, ne osećam se kao da mi je neko umro - istakla je ona, te dodala:

-Moram da kažem da su žene često zavisne od toga da imaju partnera i muža, pa razvod doživljavaju kao katastrofu ravnu smrti. Smatram da žena mora da čoveka svog života vidi u ogledalu kada pogleda sebe. Tek tada može da pronađe partnera koji će je ispuniti. Ako dovoljno voli i poštuje samu sebe, tako će zračiti da će je voleti i poštovati i njen partner - rekla je tada Karleuša.

