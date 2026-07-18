Najvažnije:

General Aleksandar Sirski upozorio je da Rusija nije odustala od planova za nova osvajanja, već želi da zauzme dodatne ukrajinske teritorije i uspostavi "tampon zonu" na severu zemlje.

Rusija je više nego udvostručila isporuke bespilotnih letelica vojsci u odnosu na 2025. godinu, potvrdio je zamenik ministra odbrane Aleksej Krivoručko.

Ukrajina tvrdi da je pogodila više ključnih ruskih vojnih i energetskih ciljeva, uključujući tankere, patrolni brod, naftni terminal, rafineriju i strateški bombarder Tu-95 u bazi Engels.

Ruske snage izvele su napade na lučku infrastrukturu u Odesi i Čornomorsku, prema saopštenju Moskve.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 115 ruskih dronova, navode ukrajinske vlasti.

Ruska PVO saopštila je da je presrela 243 ukrajinska drona iznad više regiona Rusije.

Obe strane nastavljaju intenzivne vazdušne operacije, uz sve veću upotrebu bespilotnih letelica i pripreme za nove vojne akcije.

UŽIVO

Ukrajinski dronovi pogodili skladište ruske kompanije Vajldberis

Sedam poginulih u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar

Sedam ljudi je poginulo, a 24 je povređeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Vajldberis u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti, izjavio je danas regionalni guverner Jevgenij Pervišov.

Pervišov je na svom Telegram kanalu naveo da su poginuli zaposleni u noćnoj smeni nakon što su dronovi pogodili logistički centar te kompanije, preneo je TASS. Prema njegovim rečima, preliminarni podaci pokazuju da su 24 osobe povređene, a povređeni su zbrinuti u medicinskim ustanovama u Kotovsku i Tambovu.

Guverner je dodao da je otvoreni požar u skladištu ugašen, a da se aktivnosti na potpunom gašenju i dalje nastavljaju.

Zelenski imenovao Oleksandra Poklada za vršioca dužnosti šefa SBU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je u petak prvog zamenika šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Oleksandra Poklada za vršioca dužnosti šefa te službe. Zelenski je ukazom imenovao Poklada da privremeno obavlja dužnost šefa SBU, prenela je agencija Ukrinform.

Dužnost šefa Službe bezbednosti Ukrajine je do sada obavljao General-major Jevgenij Hmara, koga je vlada, na predlog Zelenskog, danas imenovala za vršioca dužnosti ministra odbrane. U Kijevu i širom Ukrajine su juče, drugi dan zaredom održani protesti protiv smene Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane.

Rusija izvela raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti

Ruske trupe su večeras izvele raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti u kome ima povređenih osoba i materijalne štete, saopštio je načelnik Odeske regionalne državne administracije Oleg Kiper. „Uveče je neprijatelj izvršio raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti.

Kao rezultat napada, oštećen je civilni brod koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva", saopštio je Kiper na Telegramu, prenosi Ukrinform. On je dodao da je posle udara na brodu izbio požar, zbog čega je posada od 17 članova evakuisana, a četvoro njih je u napadu lakše povređeno.

BONUS VIDEO