Stanovnici Kijeva suočili su se sa dramatičnim scenama tokom najnovijih ruskih napada, a pojedini građani situaciju u prepunom metrou opisali su kao prave „igre gladi“.

Kako prenosi ukrajinski list „Telegraf“, hiljade ljudi tokom vazdušnih uzbuna i raketnih udara masovno silaze u metro stanice koje služe kao skloništa, ali mesta više gotovo da nema.

Prema svedočenju jednog stanovnika Kijeva, mnogi građani su u metro donosili šatore i dušeke, zbog čega su ostali ljudi ostajali bez prostora čak i da sednu ili stoje.

- Igre gladi se dešavaju u metrou. Svi smo u istim uslovima, a sklonište nije hotel ili sopstvena soba. Situacija sa šatorima je zaista strašna, ide predaleko. Toliko ljudi ne može ni mesto da pronađe da stane, rekao je stanovnik Kijeva za „Telegraf“.

On smatra da bi unošenje šatora u metro skloništa trebalo zabraniti jer dodatno otežava situaciju tokom masovnih vazdušnih uzbuna.

Fotografije i snimci iz ukrajinske prestonice poslednjih dana prikazuju prepune metro stanice u kojima porodice sa decom, stariji ljudi i građani sa stvarima pokušavaju da pronađu makar malo prostora dok traju napadi.

Ukrajinska prestonica već nedeljama trpi intenzivne ruske vazdušne udare dronovima i raketama, zbog čega sve više ljudi noći provodi pod zemljom.

Stanovnici Kijeva navode da su uslovi u skloništima postali izuzetno teški zbog ogromnog broja ljudi, nedostatka prostora i dugotrajnog boravka tokom višesatnih uzbuna.

Pojedini ukrajinski mediji upozoravaju da je situacija posebno teška tokom masovnih kombinovanih napada kada se istovremeno aktiviraju sirene širom grada.

Dok eksplozije odjekuju iznad Kijeva, život hiljada ljudi praktično se preselio u podzemne stanice metroa koje su postale jedino mesto gde građani pokušavaju da pronađu osećaj sigurnosti.