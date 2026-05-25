Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo uživa u ljubavi, a prema navodima domaćih medija, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima privlači pažnju javnosti, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Tošić je nakon razvoda od Jelene Karleuše dugo skrivao privatni život, a sada je prvi put javno potvrdio vezu sa Norom, koja ima 32 godine, što znači da je od njega mlađa devet godina.

Kako je nedavno otkrio izvor blizak paru, njih dvoje ne kriju emocije ni u javnosti, te su viđeni u jednom beogradskom restoranu kako razmenjuju nežnosti.

Sportista je istakao da je zadovoljan u novoj vezi, ali nije želeo da otkriva dodatne detalje romanse.

Nakon što su se pojavile njene fotografije na društvenim mrežama, mreže su se usijale, a brojni korisnici počeli su da komentarišu njen izgled i poređenje sa Karleušom.

"Duško našao Karleušinu kopiju"

-"Iskreno, ne mogu da verujem koliko liči na Jelenu", "Duško našao Karleušinu kopiju", "Ljudi, meni ova Nora baš vuče na Jelenu, neverovatno", "Očigledno ima svoj tip žena, sve ga podseća na nju", "Duško izgleda voli isti profil žena, samo druga imena", Realno, ima nešto u toj priči da podseća na Jelenu" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.

"U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam"

Ovim povodom kratko se oglasio za medije i potvrdio da uživa u emotivnoj stabilnosti.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - rekao je bivši fudbaler za Direktno, čime je potvrdio navode da njihova veza postaje sve ozbiljnija.