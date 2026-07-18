Ljiljana Dragutinović važila je zajednu od najlepših srpskih glumica, te ne čudi što je zapala za oko brojnim poznatim muškarcima, ipak, njeno srce osvojio je Milorad Vučelić.

Oni su u braku dobili ćerku Anu i sina Branislava. Ipak, njihov brak nije bio onaj za ceo život, te su stavili tačku na ovu priču.





Međutim, ostali su u korektnim odnosima, pre svega zbog dece.

Njihova ćerka takođe je javna ličnost, pozorišna rediteljka, sin Branislav Vučelić je sa voditeljkom Marijom Kilibardom. Kao i njegova sestra, on takođe ne želi da se medijski eksponira.

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