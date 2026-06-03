Milovan Ilić Minimaks je svojevremeno ugosto Svetlanu Cecu Ražnatović i Jelenu Karleušu u istoj emisiji.

Ceca je tada došla u belom miniću i to samo 29 dana nakon rođenja ćerke Anastasije, koja je bila u publici zajedno sa bratom Veljkom koji je tada ima 18 meseci i 14 dana.

Jelena je ušetala u crnoj kratkoj suknji i topiću, sa frizurom sa kakvom je danas možemo teško zamisliti, a tada je istakla da ju je sama napravila.

Njih dve su sele jedna prekoputa druge, a sve vreme su se smeškale i upućivale jedna drugoj komplimente.

"Karleuša je lepa"

Ipak, ono što je sve tada oduševilo jeste trenutak kada je Veljko poručio Karleuši da je lepa.

- Je li, Veljko, šta ti kažeš za ovu tetu? Je l' lepa Jelena? - pitao je voditelj.

- Lepa - odgovorio je Cecin sin.

O četvrtom detetu

Veljko Ražnatović je u nedavnoj iskrenoj ispovesti otkrio da su lekari savetovali njegovoj supruzi Bogdani da nakon tri porođaja može još jednom da ostane u drugom stanju.

Takođe su dobili upozorenje da bi svaka dalja trudnoća mogla biti rizična, jer se već tri puta porodila carskim rezom.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački. Nismo znali šta je, kako je Bog rekao, tako je i bilo. Nadam se i četvrtom. Mislim, sada ćemo malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom. Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa - priznao je Ražnatović u podkastu.

Satima čeka da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice

Sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, je od malih nogu religiozan, a sada je odlučio da iskoristi jedinstvenu priliku i da se sa hiljadama vernika pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji će biti još nekoliko dana u Beogradu.

Ispred Hrama Svetog Save danima su kolone ljudi, a Veljko Ražnatović je na svom Instagramu objavio fotografiju iz reda.

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