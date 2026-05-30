Sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, je od malih nogu religiozan, a sada je odlučio da iskoristi jedinstvenu priliku i da se sa hiljadama vernika pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji će biti još nekoliko dana u Beogradu.

Ispred Hrama Svetog Save danima su kolone ljudi, a Veljko Ražnatović je na svom Instagramu objavio fotografiju iz reda.

Sat vremena kasnije on je uspeo da uđe u Hram odakle se ponovo oglasio.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

