Otkako se pojavio na estradi, Zdravko Čolić važio je za poželjnog muškarca. Za njim su uzdisale žene širom bivše Jugoslavije, hrlile su na njegove koncerte, a tako je i danas.



Mnoge devojke želele su da budu Čoline. On je ljubavni život držao daleko od očiju javnosti. Iako nikad nije želeo previše da priča o ženama koje je voleo, nekako se saznalo da je Zdravko svojevremeno bio miljenik i među poznatim damama. Jedna od onih koja je uspela da ga zavede je glumica Jasna Ornela Beri. Za ovu vezu se nije znalo dok ona o tome nije progovorila, ali tek 47 godina nakon njihovog raskida.

- Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvek će biti jedan deo u mom srcu koji je rezervisan samo za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - istakla je glumica za bosanske medije.

Držalo se u tajnosti

Ono što se takođe držalo u tajnosti je Čolina evrovizijska afera s pevačicom grupe ABBA Fridom kad su oboje 1973. godine nastupali na tom festivalu. Tek kasnije je pevač progovorio o tome.

- Upoznavanje je palo za klavirom, osmesi i prostačka bosanska pitanja: "Š'a ima, stara?" Posle je usledio poziv na vikend. Delovalo je obećavajuće, ali sam se ja nakon cele te trodnevne idile osetio upotrebljenim poput instant-supe. Skuvaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to. A sve je bilo tu: i brvnara i kamin i sveće i cveće, kockaste zavesice i stolnjaci, pečena riba u foliji s bademima i eterična ulja... Ali ona prava, jedinstvena, ludačka strast koja se desi između muškarca i žene je izostala. Nije bilo spontanosti, pa je sve izgledalo kao kad zakažeš vežbanje udvoje u teretani - prisetio se Čola jednom prilikom.



Četiri godine bio je u vezi s Jasnom Dulić, balerinom iz Lokica. Nakon nje sedam godina je voleo manekenku iz Rijeke Elizabetu Vidas.



Poslednja koju je osvojio postala mu je supruga. Aleksandru je upoznao u Makarskoj 1989. godine. Venčali su se 1. maja 2001. godine u strogoj tajnosti. Imaju dve ćerke - Unu i Laru.



- To su te moje veze i s trećom nisam imao kud nego sam se oženio. Imao sam nekad strasne i kratke afere ali nisu rezultirala dugim zabavljanjem - rekao je svojevremeno Čola za Avaz.

BONUS VIDEO: