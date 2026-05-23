Pevač Zdravko Čolić i Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, nekada su bili veoma bliski prijatelji i saradnici, ali su pre više od četiri decenije prekinuli svaki kontakt.

Lokica, bivša koreografkinja i osnivačica plesne grupe "Lokice", godinama je bila deo Čolićevih nastupa, a njih dvoje su u tom periodu važili za nerazdvojne saradnike i prijatelje.

Kako je ranije isticala, odnos je bio toliko blizak da ga je doživljavala kao člana porodice, gotovo rođenog brata.

Međutim, njihovo prijateljstvo prekinuto je zbog jedne njene izjave koja je, kako se navodi, duboko pogodila pevača.

Tokom snimanja filma "Pjevam danju, pjevam noću", izjavila je da on nema talenat za igru.

-Kada smo snimali film "Pjevam danju, pjevam noću", rekla sam reditelju Jovanu Ristiću da Zdravko nije talentovan za igru. Kako je to bio film o Čoli, reditelj mi je rekao da su svi, prijatelji, kolege, pa čak i učiteljice, "šećerili" izjave o njemu, i da sam ja zapravo jedina koja kaže ono što svi vide, da ne zna da igra - ispričala je svojevremeno.

Prema njenim rečima, pevač se tada uvredio, a nakon njegovog povratka iz vojske 1978. godine, njihov kontakt je potpuno prekinut.

-Nakon te izjave prestalo je naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Samo sam objasnila da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo ipak postigli rezultat, naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo, zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sada unuku. Možda je sve bila neka sujeta - navela je Lokica u ranijoj izjavi.