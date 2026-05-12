Zdravko Čolić je navodno započeo potpuno renoviranje svoje porodične vile na Dedinju, na koju je početkom februara bačena bomba.

Luksuzna nekretnina je od siline detonacije pretrpela ozbiljna oštećenja, a najviše su stradali spoljni zidovi, stolarija i zaštitne roletne. Zbog policijskog uviđaja i prikupljanja dokaza Zdravko Čolić donedavno nije ništa menjao, ali su sada na posed stigle brojne ekipe majstora, stručnjaka za sigurnosne sisteme i građevinara, prenose domaći mediji.

Komšije iz ovog elitnog naselja i dalje pamte noć kada je došlo do napada.

- Te noći svi smo izašli napolje jer se čuo stravičan prasak. Ulica je bila puna policije i obezbeđenja. Posle toga je neko vreme bilo potpuno mirno, a onda su pre nekoliko nedelja stigli majstori i počeli su ozbiljni radovi, ispričao je stanovnik ovog naselja - istakao je komšija.

"Porodica Čolić želi da sve izgleda potpuno novo"

Kako prenose domaći mediji, planirano je da se uklone svi tragovi ovog stravičnog događaja.

- Najpre će biti uklanjani delovi oštećene fasade i zidova, a zatim sledi zamena kompletne spoljne stolarije i roletni koje su bile uništene tokom eksplozije. Porodica Čolić želi da sve izgleda potpuno novo, kao da se ništa nije dogodilo - rekao je jedan od izvora upoznat sa situacijom.

Iako pevač smatra da nema potrebe za dodatnim angažovanjem fizičkog obezbeđenja, na vili će biti pojačane bezbednosne mere ugradnjom novih kamera i senzora.

- Ranije je sve delovalo dosta opuštenije. Sada se vidi da se vodi računa o svakom detalju. Kapija je skoro stalno zatvorena, a ljudi koji pomažu oko kuće obilaze posed nekoliko puta dnevno - navodi dobro upućen izvor.

Kako izvori bliski porodici tvrde, Čolić ne štedi novac na obnovu, već zahteva isključivo najkvalitetnije materijale i detaljnu sanaciju.

- Zdravko je emotivno vezan za tu kuću. Tu provodi najviše vremena s porodicom i nije želeo da ga stalno podseća na nemili događaj, zato je odlučio da obnovi svaki detalj, od zidova i fasade do najmanjih sitnica u dvorištu - istakao je sagovornik blizak porodici.

Prolaznici i komšije takođe primećuju veliki broj radnika oko Čolićevog doma.

- Ovde stalno dolaze kombiji s materijalom i ekipama majstora. Ne štedi se ni na čemu. Deluje da žele da sve bude urađeno vrhunski i da vila izgleda još bolje nego ranije - istakao je jedan prolaznik.

