Pevač Zdravko Čolić danas proslavlja svoj 75. rođendan, a tim povodom na društvenim mrežama stigla mu je posebna čestitka od mlađe ćerke, Lare Čolić.

Lara je na svom Instagram profilu objavila fotografiju nastalu tokom porodičnog ručka, na kojoj Zdravko nasmejan pozira u društvu najbližih članova porodice.

Uz objavu nije napisala mnogo, ali je emotikonima torte i srca jasno izrazila koliko joj ovaj dan znači i koliko joj otac znači.

Na fotografiji se vidi dobro raspoloženi Čolić, dok je za stolom vladala topla i opuštena porodična atmosfera.

Posebnu pažnju privukla je i dekorisana torta sa jagodama, koja se nazirala na stolu i upotpunila slavlje povodom rođendana.

Poznato je da pevač svoj privatni život godinama drži daleko od očiju javnosti, pa ovakvi porodični trenuci predstavljaju retkost.

Upravo zato je Larina objava izazvala brojne pozitivne reakcije, a čestitke su se nizale u komentarima.

Podsetimo, starija ćerka Una Čolić uživa u vezi sa imućnim biznismenom koji se bavi prodajom automobila i izdavanjem lokala u Beogradu.

Ko je Unin partner?

Kako se saznaje, njen izabranik, koji je od nje stariji deset godina, bavi se unosnim biznisom.

- Unin dečko se bavi preprodajom automobila i auto-delova i u tome je veoma uspešan. Takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga ostvaruje značajnu zaradu - rekao je izvor blizak paru.

Spremna za brak

Podsetimo, prema navodima medija, ćerka Zdravka Čolića je navodno spremna za brak i u planu je da uskoro dođe i do veridbe.

-Njih dvoje već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su, a Zdravko je zetu dao blagoslov i prihvatio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je veridba bliža nego ikada – naveo je nedavno izvor za Informer.