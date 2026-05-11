Una Čolić, starija ćerka pevača Zdravka Čolića, objavila je na društvenim mrežama fotografije sa jednog venčanja, na kojima je pokazala kako se doterala za tu priliku.

Na istim je zablistala u dekoltiranoj haljini koja joj je, prema komentarima, savršeno pristajala.

-"Prelepa si", "Vidi se da si zaljubljena", "Lutka", "Sijaš","Prelepo ti stoji haljina" - poručivali su joj pratioci na Instagramu.

Ko je Unin partner?

Kako se saznaje, njen izabranik, koji je od nje stariji deset godina, bavi se unosnim biznisom.

- Unin dečko se bavi preprodajom automobila i auto-delova i u tome je veoma uspešan. Takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga ostvaruje značajnu zaradu - rekao je izvor blizak paru.

Spremna za brak

Podsetimo, prema navodima medija, ćerka Zdravka Čolića je navodno spremna za brak i u planu je da uskoro dođe i do veridbe.

-Njih dvoje već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su, a Zdravko je zetu dao blagoslov i prihvatio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je veridba bliža nego ikada – naveo je nedavno izvor za Informer.