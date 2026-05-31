Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Omana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Egipta, i da je "svima njima preneo istu poruku", da je neophodno da se brzo postigne mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

"Ova prilika mora biti sada iskorišćena. Prioritet mora biti zaključivanje prekida vatre i hitno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, bez ikakvih preduslova i u skladu sa međunarodnim pravom. Razgovori se zatim moraju nastaviti kako bi se postigao sveobuhvatan i čvrst sporazum o drugim pitanjima, posebno o nuklearnim i balističkim raketnim programima i regionalnoj stabilnosti", rekao je Makron u objavi na platformi X.

Prema njegovim rečima, "Francuska je spremna da odigra svoju punu ulogu".

"Pomažući u obnavljanju pomorskog saobraćaja sa nezavisnom multinacionalnom misijom, koja je uspostavljena sa Velikom Britanijom, podržavajući nuklearne razgovore svojim stručnim znanjem i kapacitetima i doprinoseći neophodnom uspostavljanju regionalnog bezbednosnog okvira, zajedno sa partnerima čiju je zaštitu pomogla da se obezbedi poslednjih meseci", istakao je Makron, opisujući načine na koje Francuska može da pomogne u mirovnom procesu.

On je dodao da, što se tiče regionalne stabilnosti na Bliskom istoku, "ona mora početi sa Libanom, gde je hitno potrebno da se sva oružja zauvek utišaju".

"Ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libana. Francuska će nastaviti da podržava libanske vlasti u njihovim naporima da obnove državni suverenitet i teritorijalni integritet zemlje", kazao je Makron.

Makron je naveo da je telefonom razgovarao sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, omanskim sultanom Hajtamom bin Tarikom, predsednikom UAE Mohamedom bin Zajedom i egipatskim predsednikom Abdel Fatahom el Sisijem.