Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da jermenski premijer Nikola Pašinjan, "laže svoj narod" kada govori da će kroz tu zemlju biti izgrađen novi tranzitni gasovod.

Nove tenzije između Minska i Jerevana izbile su nakon što je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko javno osporio tvrdnje premijera Nikola Pašinjana o gasnim projektima koji bi Jermeniji trebalo da donesu energente i značajne prihode.

- Nedavno sam čuo Pašinjana kako kaže - "gledajte, gasovodi će proći kroz našu zemlju, a mi ćemo biti plaćeni gasom, biće dosta gasa i novca." Slušajte, kada će se to desiti, još je pitanje. Odakle će doći cevi? Voleo bih da znam zašto laže svoj narod. Koje cevi, odakle će doći te cevi, ko će im dati taj gas i koliko će novca dobiti - upitao je Lukašenko, odgovarajući na pitanja novinara nakon samita Evroazijske unije u Astani, prenosi Belta.

Lukašenko je dodao da Rusija trenutno prodaje Jermeniji prirodni gas bez carine po ceni nekoliko puta nižoj nego što košta, na primer, na tržištu EU.

On je ocenio da Pašinjan izjave o navodnom prolasku tranzitnog gasovoda kroz Jermeniju dao zbog predstojećih izbora u toj zemlji.