Željko Mitrović je svojevremeno usred emisije kaznio voditeljku Jovanu Jeremić.

U programu se tada pojavio sa razlogom koji Jovani nije išao u prilog, a o njegovim rečima je brujao region.

Naime, Mitrović je tada doneo odluku da u programu uživo kazni Jovanu i to sa 50 odsto od plate.

- Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim - rekao je Željko.

- Što? - pitala je Jovana.

- Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čoveka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumela - istakao je Mitrović.

"Živi program je živi program"

- Viteški sam to iznela. Naučila sam, priznam kad pogrešim - rekla je Jeremićeva.

- I izvinjavamo se što je jedan gost uvredio jednog pripadnika ambasade, to su diplomate, taj respekt ne sme da ponestane. Ali živj program je živi program, ne možemo da budemo odgovorni šta će ko da odgovori - rekao je Željko.

Klečala voditeljka

Kristina Spalević je nedavno u emisiji koju vodi na RED televiziji, gde se bavi rijaliti temama, šokirala javnost.

Budući da je o dvoje male dece sama vodila računa jer je njen suprug Kristijan Golubović bio u rijalitiju, usred emisije se obratila Željku Mitroviću.

- Željko, molim te, kad si sve otvorio i kada si pomogao celom svetu i kada si sve što jesi uradio, molim te otvori jedan vrtić - rekla je, pa dodala:

- Radiću ne duplu, nego troduplu smenu. Neću da idem kući uopšte, samo ti otvori vrtić. Molim te, jer ove stresove više ne mogu da podnesem. Ovo više ne mogu izdržati - obratila se Kristina Mitroviću, nakon čega je klekla na kolena.

