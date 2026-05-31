Crna ruža prirodno raste samo u okrugu Halfeti, koji se nalazi u provinciji Šanliurfa.

Na prvi pogled, ruža deluje potpuno crno, ali zapravo ima veoma tamno bordo nijansu, koja se presijava na crno. Ova jedinstvena boja potiče od izuzetnih uslova zemljišta u Halfetiju i klime koju negovaju vode reke Eufrat. Kada se gaji na drugim mestima, gubi ovu izvanrednu karakteristiku.



Pored svoje lepote, crna ruža nosi snažnu simboliku. U Halfetiju predstavlja ponovno rođenje, strpljenje i nadu. Cveta samo u proleće i jesen, što je čini još fascinantnijom. Zahvaljujući ovom jedinstvenom cvetu, Halfeti svake godine privlači mnoge posetioce koji dolaze da se dive njegovim mirnim pejzažima duž Eufrata i otkriju tradiciju duboko ukorenjenu u lokalnoj kulturi.

Urfa je istorijski poznata kao „Grad proroka“ i Avramovo rodno mesto.

Legendarna Crna ruža jedinstveno raste u njenom okrugu Halfeti. Prema lokalnom folkloru, jedinstvena boja ruže nastala je iz tragičnih, ali čudesnih događaja koji su okruživali proroka Avrama.

Lokalna tradicija sugeriše da su ove ruže prirodno promenile ovu duboku, tužnu nijansu kao odraz tuge i odanosti koja je okruživala Avramov život, a njihova posebna lepota je vezana za sveto mesto gde je nekada živeo.