Naveo je da trenutno u pregovorima postoji "nekoliko pravaca", iako je prošle godine "američki pravac" bio prioritet, kao i da je Ukrajina otvorena za treći pravac, koji podrazumeva bilateralne pregovore sa Rusijom.

"Spreman sam da se sastanem sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom ako je on spreman. Mislim da nam trebaju dodatne sankcije. Mislim da nam treba veći pritisak. I pitali ste kada će oni (Rusija) biti spremni. Mislim da bi više sankcija i veći pritisak, doveli do toga da budu spremni0 za dijalog", rekao je predsednik Ukrajine.

Govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, Zelenski je izrazio nadu da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posetiti američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

"Oni nikada nisu bili ovde. Mislim da je to važno ne samo za nas. Korisno je da razumeju, da vide ljude, da se njihovi životi nastavljaju, ali da mi želimo da zaustavimo ovaj rat. Oni su bili u Moskvi nekoliko puta. To sam već rekao: ako žele da idu u Moskvu ponovo, prvo treba da dođu u Kijev, a zatim da idu u Moskvu. Mislim da će to biti korisno", rekao je Zelenski u intervjuu za američku televiziju CBS njuz.







Ocenio je da je najbolji format za pregovore sa Rusijom onaj u kojem bi učestvovale i Sjedinjene Američke Države i evropski partneri, istakavši da bi to bio "najmoćniji format" za pregovore."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da njegova vlada poseduje dokaze da Rusija otima ukrajinsku decu i priprema ih za borbu protiv sopstvene zemlje.



"Kada ova deca odrastu oni će gurnuti ove dečake na bojno polje. Da, i naučili su ovu decu da mrze svoju rodnu zemlju, da mrze svoj narod. A Ukrajinci, možete li da zamislite, takvi mladi Ukrajinci, mladi dečaci, dolaze na bojno polje i ubijaju Ukrajince", rekao je Zelenski za CBS njuz i dodao da Ukrajina "ima dokaze za to".

Zelenski tvrdi da Rusija već duže vreme decu odvedenu iz okupiranih delova Ukrajine tretira kao pregovarački adut i da ih nudi u razmeni za ruske vojnike zarobljene na frontu.

"Važno je da vratimo naše ratnike, ratne zarobljenike, ali ih ne možemo zameniti decom. Možete li da zamislite kako možemo da razmenimo našu decu. Ne možemo. Pre svega, to je van zakona. Ne možemo da razmenjujemo civile" za vojnike, istakao je Zelenski.

Govoreći o mogućim merama protiv Moskve, ukrajinski predsednik je naveo da je sa američkim kongresmenima razgovarao o uvođenju dodatnih sankcija Rusiji zbog navodne deportacije ukrajinske dece.

"Nadam se da će Kongres ponovo pronaći mogućnost da uvede sankcije Rusima zbog dece. Razgovarali smo sa kongresmenima, toliko puta smo govorili o tome. Nadam se da će napraviti ovaj korak", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je do sada dokumentovala najmanje 20.000 slučajeva odvođenja ukrajinske dece, ali sumnja da je stvarni broj znatno veći.

Međunarodni krivični sud je 2023. godine izdao nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina zbog, kako je navedeno, programa "nezakonite deportacije stanovništva (dece)" iz Ukrajine u Rusiju.

Kremlj je odbacio te optužbe i saopštio da su u Rusiju prebačena deca sa teritorija zahvaćenih sukobom koja nisu imala staratelje.