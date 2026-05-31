Kome i zašto u Srbiji i regionu smeta poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, zašto blokaderi izbegavaju da se izjasne o najznačajnijim državnim pitanjima?

O ovoj temi u emisiji Hit Tvit govore: Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Vučića, Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i Gordana Uzelac, novinar Televizije Pink.

Komentarišući to što je američki predsednik Donald Tramp objavio na svojoj privatnoj mreži intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vasiljević je rekla da je to očigledno Trampu bilo jako važno.

- On je prokomentarisao da je Vučić pragmatičan lider. To je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za Srbiju. Ne znam koliko puta se desilo da je Tramp ovako nešto uradio. Ali ne zaboravimo da je Kina i Si Điping u poslednjim danima maja ugostio Trampa, Putina i Vučića. Vi ako se izmaknete i gledate to sa strane, vidite Srbiju u svim svetskim medijima svakodnevno - rekla je Vasiljević.

Mihajlović je rekla da je putovanje u Kinu, i poruke koje su poslate SAD i pre odlaska u Kinu, ovo je zapravo odgovor američke strane.

- Imamo plodonosnog predsednika, gde god da je otišao doneo je rezultat za našu državu - rekla je MIhajlović.

Uzelac je rekla da je prvi put doživela ovo, kao i da ne može da se seti da je Tramp bilo kog srpskog predsednika isticao i da je govorio tako o nekom lideru.

Vasiljević je rekla da se ugled Srbije menja i to se vidi, dodaje, po načinu kako se ljudi obraćaju u stranim zemljama.