Crnogorski voditelj Božo Dobriša privukao je pažnju javnosti izjavom koju je dao tokom gostovanja u jednoj domaćoj emisiji, gde je odgovarao na pitanja o kolegama sa javne scene.

Jedan od njegovih odgovora posebno je odjeknuo, budući da je naveo da ne bi voleo da Jovana Jeremić ostvari dalji profesionalni uspeh.

- Navedi osobu čijem otkazu bi se obradovao ili ako mu propadne karijera - glasilo je pitanje.

Božo Dobriša odgovorio je da voleo da Jovani Jeremić propadne karijera.

- Aktuelna je i o njoj se priča, neka bude Jovana Jeremić. Možda zbog tog stana... Evo kad već nekog moramo, lakše nego da popijem - rekao je on u u emisiji "Amdži šou".

Tim povodom oglasila se Jovana Jeremić, pa u svom stilu odgovorila Boži Dobriši.

- Ne znam ko je Božo, ima pravo da tako želi. Želje su jedno, a realnost drugo. Međutim moram da ga rastužim, ja sam noćna mora koja ne prolazi. Zato, bolje da se što brže probudi iz svog sna. Lekovitije je i po njega manje traumatično - rekla je Jovana.

Ipak, čini se da je Božo sada spustio loptu, te da su ratne sekire između njega i Jovane Jeremić zakopane. Naime, gostujući u jednoj crnogorskoj emisiji, voditelj je istakao da Jovana Jeremić nije ni približno onoj osobi kakvu javnost poznaje, te da se prilikom gašenja kameri, skidaju maske.

- Jovana Jeremić sebe predstavlja lošom osobom, ali privatno je sušta suprotnost, dobra je i totalno pozitivna žena. Mislim da sve to što ona radi pred kamerama jeste zbog rejtinga i ništa više. Kada sedite sa njom i razgovarate ona je potpuno normalna jedna osoba i interesantna – bio je iskren Božo Dobriša.

Podsetimo, Božo je jednom prilikom u emisiji kod Ognjena Amidžića javno priznao da ga nervira Jovana Jeremić.

- Kad je Jovana dobila stan za pet dana, onda mogu i ja. I ja sam se žrtvovao, ali nisam dramio - rekao je Boža.

Ovako je Jovana Jeremić došla da radi na "Pink" televiziju

Voditeljka Jovana Jeremić svoju karijeru započela je na Happy televiziji, a onda je 2021. godine rešila da da otkaz, razvede se od tadašnjeg supruga i krene dalje.

- To je bio sudbinksi susret. Na keju sam vozila rolere i naletela sam na Željka Mitrovića koji je vozio skejt i posle mi reci da ne postoji sudbina. Željko je bio kod svoje majke, baba Milke, a ja sam nju znala. Ja sam inače kod baba Milke znala da odem sa Leom da popijem kafu i da jedem njene vanilice, ona je mene jako volela, tako da je Lea u Željkovoj kući prve korake napravila. To ni Željko ne zna, ja mu nisam rekla, jer nisam želela da se šlihtam. Ja sam vozila rolere i naletela sam na Željka, a on mi je zakazao sastanak sutradan - ispričala je Jovana, pa nastavila:

- Istina je da sam znala da Željko tuda šeta, ali nisam znala da ću da naletim na njega i sutra mi je zakazao sastanak u jednom restoranu u 15 časova. Čekala sam ga dva i po sata, a onda je došao. Prvo što mi je rekao jeste: "Gde si ti bila do sada i kako je moguće da ti do sada nisi došla na Pink, gde si bila ceo život?". Naš poslovni sastanak je trajao tri minuta, rekao mi je radićeš jutarnji program vikendom, imaćeš platu toliko i toliko - ispričala je Jovana, pa otkrila koje uslove je za nju imao Željko Mitrović:

- Prvi uslov je da budeš ono što ti jesi i da nikad ne izgubiš sebe, jer ja hoću takvu Jovanu u informativi, a drugi je da Lea progovori, a meni su samo krenule suze - otkrila je Jovana.

