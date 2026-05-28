Jovana Jeremić je tokom svoje emisije progovorila o zdravom životu i tom prilikom istakla, kako je naglasila, poražavajuću istinu o današnjem društvu.

Kako je istakla, smatra da je jedna od ključnih stavki za zdrav život promena fokusa u odnosu na ljude sa kojima razgovaramo.

- Nema zdravog života ako imamo potcenjivački odnos prema osobi koja je prekoputa nas. Vaspitana sam tako da se isto ponašam i prema vrataru i prema direktoru. Izbegavam ljude da pitam čime se bave, jer živimo u društvu u kom ljudi na osnovu toga mere koliko će ti pažnje dati - istakla je Jovana, pa dodala:

- Ako im kažeš da si najpoznatiji voditelj, daju ti više pažnje. Da kažem da sam konobarica, pošto sam i to bila, verovatno bih dobila manje pažnje. To je društvena dijagnoza svih nas koju moramo da menjamo. Nismo se baš proslavili po toj dijagnozi. U jednoj smo ozbiljnoj epidemiji trenutno, hitno nam je potrebna terapija - zaključila je voditeljka.

Istina o Jovaninom obrazovanju

Jovana Jeremić je po struci je diplomirani pravnik, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovne studije je završila sa visokim prosekom 9.34, dok je master studije, koje je završila 2014. godine, krunisala prosekom 9.25.

Prisećajući se studentskih dana dok je pokazivala diplomu sa osnovnih studija, voditeljka Jovana Jeremić je izjavila: "Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo".

Ona je tom prilikom istakla da voli da nervira „kvazi intelektualce” koji imaju diplome privatnih fakulteta, a kojih je sramota da to priznaju.

- Prva sam koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se privatnim fakultetom, nego samo državnim - oštro je poručila Jovana Jeremić.

