Mladić star 25 godina preminuo je od posledica povreda koje je zadobio u sudaru na vodenom toboganu u akvaparku Miramar u Vajnhajmu, na jugoistoku Nemačke, saopštila je lokalna policija.

Policija je za "Špigl" saopštila da istražuje smrt mladića, koji je povrede u akvaparku zadobio juče.

Porodica mladića je ranije saopštila da je on izgubio svest i udahnuo vodu nakon sudara sa nekoliko ljudi na vodenom toboganu Tvister, što je prekinulo dovod kiseonika do njegovog mozga.

Prema navodima porodice, mladić je nakon toga pao u komu i bio je zbrinut na odeljenju intenzivne nege Univerzitetske bolnice u Hajdelbergu, a nakon što je proglašena moždana smrt, aparati za održavanje života su isključeni.

Uzrok nesreće je još nepoznat, a portparol kompanije u čijem je posedu akvapark je saopštio da se pretpostavlja da je došlo do kršenja pravila korišćenja i bezbednosti tobogana.

Jedno od pravila predviđa da korisnici vodenog tobogana mogu ulaziti na tobogan samo jedan za drugim i sa dovoljnim rastojanjem između njih, a pretpostavlja se da su mladić koji je preminuo i njegovi pratioci prekršili ova pravila.

