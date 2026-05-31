Mina Kostić je navodno zadržana je u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" nakon što je dovedena u pratnji policije.

Kako se navodi, Mina je pokazivala znakove agresivnog ponašanja, te joj je potreban stalni nadzor medicinskog osoblja.

Zbog trenutnog stanja Mine Kostić lekari su doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, tvrde domaći mediji.

Izvori bliski ustanovi tvrde da je pevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć. Trenutno nije poznato koliko će se dugo zadržati na lečenju, a nadležni lekari nisu želeli da komentarišu slučaj zbog zaštite privatnosti pacijenta.

Planira svadbu

Podsećamo, Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper već duže vreme uživaju u skladnom odnosu, i ako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav. Pevačica je govorila za medije i otkrila dalje planove o zajedničkom životu sa Kasperom.

- Plan je da ja idem u Ameriku i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, bože zdravlja, nadam se da će biti svadba do kraja godine i koncert u Sava centru. Imam mnogo planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je pevačica

