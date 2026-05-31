Nevreme praćeno jakim pljuskovima, grmljavinom i mogućim gradom već je pogodilo pojedine delove regiona, a meteorolozi upozoravaju da bi slične vremenske prilike uskoro mogle da zahvate i Srbiju. Za područje Zagreba danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog rizika od intenzivnih padavina, grmljavine i lokalne pojave grada.

Hrvatski meteorolozi najavili su da se od sredine dana očekuje jače naoblačenje u centralnim krajevima zemlje, uz pljuskove i grmljavinu, dok je za severozapadne delove upozoreno i na mogućnost grada. Građanima je savetovan dodatni oprez zbog mogućih problema u saobraćaju i potencijalne materijalne štete.

Problemi zbog nevremena već su zabeleženi u Sloveniji, gde su jaki udari vetra i grmljavinske oluje tokom vikenda obarali drveće u više mesta. Prema navodima lokalnih službi, vatrogasci su intervenisali na više lokacija kako bi uklonili stabla koja su pala na puteve, kao i na elektro i telekomunikacione vodove.

Slovenački meteorolozi upozoravaju da opasnost još nije prošla. Za severoistočni deo zemlje izdato je narandžasto upozorenje, dok je za veći deo unutrašnjosti na snazi žuti meteoalarm. Očekuje se da bi olujni sistemi koji stižu iz pravca Austrije mogli tokom dana i večeri da donesu nove grmljavinske nepogode.

Ni Srbiju ne očekuje mnogo stabilnije vreme.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na mogućnost grmljavinskih nepogoda od 1. do 4. juna.

Prema prognozi RHMZ-a, tokom sutrašnjeg dana naoblačenje će najpre zahvatiti sever zemlje, a potom će se širiti ka ostalim krajevima. Očekuju se kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno i jače nepogode praćene gradom, snažnim vetrom i većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu.

U Beogradu će posle pretežno sunčanog jutra uslediti postepeno naoblačenje, dok se tokom popodneva očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a maksimalna dnevna oko 27.

Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim delovima Srbije za kratko vreme moglo pasti više od 20 milimetara kiše, dok će za područja sa najvećim rizikom biti izdavana hitna upozorenja nekoliko sati unapred.

Prema izgledima vremena za narednu sedmicu, promenljivo i nestabilno vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom zadržaće se u većem delu zemlje, dok se krajem nedelje očekuje kratkotrajno smirivanje vremenskih prilika.