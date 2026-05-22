Pesma "Bangaranga", ovogodišnja pobednička numera na Eurovision Song Contest 2026, osvojila je Evropu, ali i srpsku pevačicu Daru Bubamaru.

Popularna Novosađanka nije krila oduševljenje ni pesmom, ni svojom imenjakinjom iz Bugarske, koja je trijumfovala na prestižnom muzičkom takmičenju održanom u Beču.

Nakon što je čula kako bugarska pevačica govori o njoj, Dara Bubamara odlučila je da joj javno uzvrati komplimentima.

Na svom Instagram storiju objavila je snimak u kojem je mlada Bugarka pominje, uz kratku, ali emotivnu poruku:

-Čestitam na pobedi. Energijo moja - napisala je Bubamara.

Bugarska predstavnica Dara osvojila je publiku i žiri harizmom, talentom i upečatljivim nastupom, a tokom druženja sa medijima privukla je pažnju i svojom neposrednošću.

Posebno se na društvenim mrežama prepričava njen susret sa novinarskim ekipama iz Srbije.

Na pitanje da li zna da u Srbiji postoji pevačica koja se takođe zove Dara, mlada Bugarka je uz osmeh odgovorila:

-Dara Bubamara? Naravno da znam - rekla je ona i nastavila dalje.

Ko je pobednica Evrovizije?

Bugarska zvezda rođena je 1998. godine u Varni, a pažnju javnosti privukla je još sa samo 17 godina, kada je 2015. osvojila treće mesto u bugarskoj verziji takmičenja "Iks faktor".

Nakon tog uspeha njena karijera krenula je uzlaznom putanjom, potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama dominirao bugarskim top-listama.

Iako iza sebe ima samo dva studijska albuma, "Rodena takava" i "Adhdara", uspela je da ostvari više od 80 miliona pregleda i postane jedna od najpopularnijih mladih izvođačica na Balkanu.

Pored muzičke karijere, od 2021. godine je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske", gde je tokom četiri sezone čak dva puta dovela svoje kandidate do pobede.

Publika ju je upoznala i kroz učešće u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", gde je dodatno pokazala svoj talenat i scensku harizmu.