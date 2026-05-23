Bivša takmičarka emisije "Nikad nije kasno" i pevačica Snežana Pavlović, o kojoj se u javnosti nedavno ponovo govorilo nakon što je isplivao snimak njenog pevanja, danas živi u Staroj Pazovi, u maloj kući od ploča i stiropora.

U ispovesti za domaće medije otvorila je dušu i otkrila da se, nakon teškog perioda koji je proživela sa suprugom, vratila kod oca, gde je i počela da se bavi pevanjem.

Međutim, kako navodi, ni u kasnijem periodu nije pronašla mir. Nakon problema sa majkom, za koju kaže da je bila duševni bolesnik, zatim maćehom koja ju je izgladnjivala i svekrvom koja ju je maltretirala, doživela je i teška iskustva sa saradnikom koji ju je, kako tvrdi, fizički zlostavljao.

-Od muža sam otišla kada sam imala 21 godinu i vratila sam se kod oca u kuću. Tada sam počela da pevam. Nakon nekog vremena preselila sam se u stan u Valjevu i tada sam upoznala jednog harmonikaša koji je od mene napravio najbolju pevačicu. Tri godine sam učila pesme, a potom sam počela da pevam i muške i ženske numere. On je svirao izuzetno i nisam želela bez njega da nastupam. Velike pare smo tada zarađivali. Imao je veliki kofer od harmonike i ja sam ga stalno punila, ali je on uzimao i moje i svoje pare, nije me isplaćivao - ispričala je Snežana.

Dodala je i da je u tom periodu doživela neprijatnu situaciju na jednom višednevnom nastupu.

-Jednom sam pevala svadbu tri dana i tri noći, nisam znala gde se nalazim, a oni su za drugim stolom delili sve pare koje sam ja zaradila. Nisam se ništa pitala. Para je bilo kao šaše, a on uzme i moj deo stavi u džep - navela je ona.

"Vukao me je po stanovima u tukao me u svakom"

Potom je opisala i, kako tvrdi, fizičko nasilje koje je trpela od najbližeg saradnika, ističući da je bila tretirana kao da nema pravo glasa.

- Vukao me je po stanovima i tukao me u svakom. Tada sam bila mlada, imala nežno lice, gde god bi me udario ostajala mi je masnica. Kosa mi je bila preko oka kako ljudi ne bi videli moje povrede i tako sam nastupala. Tukao me je da ne bih tražila novac - rekla je ona, pa nastavila:

-Jednom sam rekla da više ne želim da pevam bez isplate, da hoću svoj deo. Tada me je brutalno pretukao… Bili smo u dvorištu i toliko me je istukao da više nisam smela da tražim novac - ispričala je za Telegraf.