Tornado protutnjao kroz zemlju EU! U sekundi ostajali bez krovova, kuće su ruševine

Prvi tornado ove godine prijavljen je u Poljskoj nakon što je snažna oluja prošla kroz jug zemlje u subotu popodne, ostavljajući za sobom oštećene kuće, oborena stabla i poremećenu infrastrukturu.

Meteorolozi i posmatrači oluja kažu da se tornado formirao kao deo jake grmljavine i pogodio je naselja u regionu Opole.

Preliminarne procene poljskog Udruženja lovaca na oluje procenjuju da je brzina vetra u vrtlogu dostizala i do 200 km/h.

Vatrogasci su primili desetine hitnih poziva u vezi sa palim drvećem, oštećenim dalekovodima i krovovima otkinutim sa kuća.

Vlasti su saopštile da je oštećeno najmanje 11 zgrada, uključujući pet stambenih objekata, dok su dva objekta proglašena neupotrebljivim.

Stanovnici su opisali oluju kao iznenadnu i intenzivnu, a jedan meštanin je rekao: „Sve se dogodilo bukvalno u trenutku.“

Još jedan stanovnik se prisetio brzine i sile oluje: „Trajala je možda pet minuta? Kod komšije je bila štala, a tamo nema štale. Bio je krov, a nema ga.“

Prema lokalnim vlastima, nije bilo povređenih uprkos jačini oluje. Zvaničnici su rekli da se pogođenim stanovnicima pruža podrška, uključujući psihološku pomoć, dok se procena štete nastavlja.

