Hrvatski mediji su objavili nove detalje slučaja koji se pre par dana dogodio u Zagrebu, kada je Brazilac (28) pokušao da ubije jednog 31-godišnjaka iz BiH.

Policija je ranije potvrdila da su njih dvojica bili u ljubavnoj vezi, a prema informacijama do kojih je došao portal Index.hr, ljubav je buknula nakon upoznavanja na Tinderu.

Dvojica muškaraca posljednjih su meseci održavala vezu na daljinu, a žrtva je nekoliko dana pre napada doputovala u Zagreb. Majka napadnutog 31-godišnjaka ispričala je istražiteljima da joj je sin rekao kako ide u Zagreb da se sastane s prijateljem s kojim je radio u Dubaiju.

Svađa u apartmanu u Livadićevoj

Par se smestio u apartmanu u Livadićevoj ulici, koji je Brazilac unajmio na svoje ime. Sve je bilo u redu do 15. maja, kada su se u jutarnjim satima dvojica muškaraca posvađala. Dok Brazilac tvrdi da se samo branio, jer je 31-godišnjak počeo da mu razbija stvari, ovaj je ispričao kako mu je 28-godišnjak zadao nekoliko uboda nožem u ruke i noge.

Nož je, kako je utvrđeno, bio dug ukupno 30 santimetara, a Brazilac je 31-godišnjaka ubo u desnu natkolenicu, prerezavši mu venu i mišić, a zatim u levu natkoljenicu i levu podlakticu.

Povređeni muškarac uspeo je da pobegne iz stana na stepenište zgrade, gde je dozivao pomoć i obilno krvario.

Majka preko telefona slušala prepirku

Prema iskazu žrtve, svađa je postala agresivna nakon što je osumnjičeni tokom sukoba nazvao njegovu majku, koja je preko telefona slušala deo prepirke. Majka povređenog muškarca ispričala je istražiteljima da je neposredno pre napada preko WhatsApp-a komunicirala s osobom za koju veruje da je osumnjičeni i da je tokom videopoziva videla nož u njegovoj ruci.

Svedoci iz zgrade naveli su kako su čuli zapomaganje i pozive u pomoć, a jedan od komšija rekao je da je video krvavog muškarca na stepeništu. Drugi je istražiteljima ispričao da je muškarac tamnije puti, nakon izlaska iz stana, na engleskom govorio da je "ubio" partnera. Nekoliko stanara pružilo je povređenom prvu pomoć do dolaska ekipe hitne pomoći.

Policija pronašla nož s tragovima krvi

Tokom uviđaja očevida policija je u stanu pronašla kuhinjski nož s tragovima krvi. Snimke nadzornih kamera ne prikazuju sam trenutak napada, ali na njima se vidi povređeni muškarac kako krvav leži na stepeništu dok osumnjičeni kleči pored njega.

Pre par dana sestra osumnjičenog Brazilca na društvenim mrežama je objavila potragu za svojim bratom. Navela je da je nestao, te njegov nadimak na društvenim mrežama.

Taj isti nadimak u WhatsApp-u primetila je majka napadnutog 31-godišnjaka. Sestra se očito zabrinula u trenutku kada nije mogla da stupi u kontakt s bratom koji je završio u istražnom zatvoru zbog istrage za pokušaj teškog ubistva.

