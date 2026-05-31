Pevačica Mina Kostić primljena u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Nju je dovela policija, a kako se saznaje, pokazala je agresivno ponašanje. Nakon pregleda, lekari su doneli odluku da je zadrže pod njihovim nadzorom i ona je smeštena na intenzivnu negu.



Mi smo pokušali da stupimo s njom u kontakt, ali je njen broj telefona bio nedostupan, a ovim povodom za sada se nije oglasio ni njen partner Mane Ćuruvija Kasper, koji živi u Americi i koji je pevačicin menadžer.



Inače, on je samo dan ranije komunicirao preko poslovnog Instagram naloga sa Mininim fanovima gde im se i požalio zbog raznih komentara.



- Pojedini menadžeri govore po kuloarima da je Minino vreme prošlo i da sam ja smešna priča da budem neko ko će joj direktno dogovarati nastupe bez posrednika. Šta mislite, da li je Minino vreme prošlo kako oni tvrde ili je prošlo vreme njih i sličnih koji to kažu za Minu? Ko je u pravu? Oni ili ja? Budite iskreni - napisao je on, nakon čega su usledili odgovori u kojima ih fanovi podržavaju.



Poručili su da Minino vreme nije prošlo i njemu poželeli uspešnu menadžerku karijeru.

O estetskim zahvatima

Pevačica Mina Kostić otvoreno je govorila o estetskim zahvatima i priznala da je došlo vreme za promene.



Nikada nije krila da ima silikonske grudi, ali ističe da je nakon deset godina neophodna nova operacija.

- Za mene se zna da imam silikonske grudi i to nikada nisam krila. Moraću uskoro na remont, jer je prošlo skoro deset godina, pa su se malo opustile - rekla je pevačica, pa se uz osmeh prisetila saveta svog plastičnog hirurga.

Moj doktor mi je lepo objasnio: "Sa silikonima ti je isto kao i s autom - menjaš ih kada imaš novca" - dodala je Kostićeva.

Kako dalje ističe, ima prirodno kose oči, zbog čega joj popularni zahvat "mačkastih očiju" nije potreban, ali naglašava da ga ne bi radila ni u suprotnom slučaju.

- Na sreću, imam prirodno kose oči, ali i da nemam, to nikada ne bih radila. Borice na čelu i oko očiju, čak i ova između obrva, uopšte mi ne smetaju. Nemam ništa protiv toga, ali na kraju sve liče jedna na drugu, a to mi smeta - samouvereno je poručila Mina.

