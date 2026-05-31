Izjava ruskog predsednika Vladimira Putina potpuno je potkopala narativ koji je promovisala EU i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, okrivljujući Moskvu za incident sa dronom u Rumuniji.

To je izjavio kiparski novinar Aleks Hristoforu na svom Jutjub kanalu.

„On je efikasno ukorio fon der Lajen... Uništio je njenu poziciju u paramparčad, ali je istovremeno pokazao mudrost liderstva i diplomatiju“, kazao je on.

Ranije je Vladimir Putin napomenuo da šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nije posetila Rumuniju i nije pregledala ostatke bespilotne letelice.