Pevačica Dara Bubamara slavi rođendan uživajući na luksuznoj italijanskoj destinaciji, prelepoj Sardiniji.

Na ovom putovanju društvo joj pravi njen novi, mlađi dečko kojeg je nedavno i javno predstavila, a koji se potrudio da joj rođendansko slavlje ostane u nezaboravnom sećanju.

Nakon što su nedavno privukli pažnju javnosti strastvenim poljupcem na snimanju emisije "Zvezde Granda" i šetnjama gde su se držali za ruke, mladić je pokazao svoju romantičnu stranu priredivši joj spektakularno iznenađenje.

Pevačica je za ovu priliku zablistala u dugoj, pripijenoj bež haljini dugih rukava koja savršeno ističe njenu figuru, a stajling je upotpunila velikim naočarima za sunce i elegantnom bež torbicom, pozirajući na kamenim stepenicama ispred prelepog rizorta.

Pravo iznenađenje usledilo je u najlepše doba dana, u vreme zalaska sunca. Njen partner, elegantno obučen u svetlo, bež odelo, odveo ju je na prelepu drvenu terasu elitnog restorana uz obalu mora.

Romantičnu atmosferu dodatno su ulepšale dekorativne svetleće kugle okačene po drveću, dok se na stolu našla bogata trpeza - uživali su u čašama roze vina i luksuznim morskim plodovima, sa krupnim škampima i čeri paradajzom serviranim na ledu, ali i malom tortom sa svećicom, koju je doneo konobar.

Koliko je Dara bila oduševljena ovim rođendanskim gestom svog dečka, najbolje opisuje njen izraz lica. Bila je oduševljena, širokog osmeha, a potom i sa rukama preko lica, vidno iznenađena i ushićena romantičnim prizorom.

O skandaloznoj glasovnoj poruci

Nakon što se folk pevačica, Dara Bubamara, našla u epicentru skandala, zbog procurelog audio-snimka u kojem prepričava intimne detalje odnosa sa nepoznatim muškarcem, na ovu aferu reagovao je i jutjuber na Balkanu, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Večeras je ekskluzivno u svom lajvu ugostio pevačicu, a ona je otvoreno govorila o situaciji koja ju je snašla.

- Poruka je stara osam godina. Gledala sam sve, tražila sam poruke. Ta osoba nije bila zlonamerna, poslala je našem drugu iz šale još tada. Nakon toga su neki ljudi došli do te poruke, pa su me ucenjivali, ali sam im rekla: "Pusti brate, pu*ite mi ku*ac". Nisam dala da me ucenjivaju. Međutim ti ljudi nisu to objavili tada. Sada imam dečka, već smo godinu dana zajedno. Lep, zgodan, voli me. Nemaju više deo kolača Dare Bubamare. Hteli su i na brak da me udare. Neko je to namerno objavio. Drugar me je nazvao, i rekao da su to dobili svi u Beogradu. Kada sam videla, nije mi bilo svejedno, momku sam odmah to pustila i objasnila mu o čemu se radi. Jako mi je bilo teško, zanimalo me je mišljenje mog sina. To veče sam plakala, što šaljem ljudima, što pričam svima sve... Stvarno je bila ta burna noć, ali volim da zabavljam svoje prijatelje i da malo nadodajem - priznala je Dara.

- Sedela sam u kolima i razmišljala o kome se radi. Razmišljala sam ko želi da me uništi. Sin mi je rekao: "Ja znam da je moja mama najjača! Ne daj da te unište!" U tom trenutku sam pomislila: "E sad ću da vam je*em mamu!" Zove me u tom trenutku Deki Kostić i kaže: "Šta je ovo? Moramo da pravimo pesmu!" - nastavlja Bubamara.

- Kad sam prešla preko toga, otišla sam u studio, nisam ni znala tekst. Takva je i moja majka bila: "Idemo, nema padanja" Sve mi se vratilo na dobro, jer dušmani hoće da me unište. Hvala narodu što je uz mene, a da kažem indijancima koji misle da je namešteno: "Htela sam samo da iskoristim to za marketing. Zamislite ko bi izbacio takvu poruku, a imam sina od 17. godina Toga se stidim, ali sam iskoristila situaciju - zaključila je Dara u lajvu kod Bake Praseta.

