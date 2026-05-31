Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS.

Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M.

Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.

Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje - to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji, navodi se u saopštenju i dodaje da su tenkisti elita Kopnene vojske osposobljeni za brza, smela, iznenadna i snažna borbena dejstva.

Budući tenkisti imaće priliku da rade dinamičan i uzbudljiv posao na jednom od najmoćnijih borbenih sistema u našoj vojsci - na modernizovanim tenkovima koji pružaju veću vatrenu moć i bolju zaštitu za posadu, da se stalno usavršavaju i budu ponosni pripadnici Vojske Srbije.

Standard tenkista je od ove godine dodatno poboljšan, i s tim će se nastaviti u nastupajućem periodu, navodi ministarstvo.

Kako ističu, osim stabilnog zaposlenja i redovnih primanja, profesionalna vojna služba donosi beneficirani radni staž, vojno zdravstveno osiguranje za vojnike i članove njihovih porodica, kao i mogućnost daljeg napredovanja u karijeri.

Služenje u Vojsci Srbije, kako se navodi, nije samo profesija, već i prilika da se doprinese nastavku tradicije časti, odgovornosti i patriotizma.

Na konkurs mogu da se prijave državljani Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine nakon čega postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vreme, navodi se u saopštenju.