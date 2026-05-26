Voditeljka Jovana Jeremić pronašla je detelinu sa četiri lista i nije uspela da sakrije svoje oduševljenje, pa je taj trenutak odmah objavila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Naime, Jovana je veoma aktivna na Instagramu, obelodanila je snimak u kojem pokazuje da je pronašla detelinu sa četiri lista, simbol koji se tradicionalno smatra znakom sreće.

-Sreća. Hvala ti Bože - napisala je ona, koja trenutno uživa u emotivnoj vezi sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

O zajedničkom životu sa partnerom

Voditeljka je nedavno otkrila da je započela zajednički život sa Tigrom, a govorila je i o njihovom odnosu i svakodnevici.

-Zahtevan je muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne predstavlja problem jer su svi moji partneri bili zahtevni. O njemu se zaista brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - istakla je voditeljka.

Takođe je govorila i o odnosu njenog partnera sa ćerkom Leom.

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila bolje nego sve moje prethodne partnere, jer je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je zaista kvalitetan, pošten i moralan mladić, sa pravim manirima i viteškim odnosom prema ženi. Nema skrivene namere niti masku koja vremenom padne, pa se pokaže nešto sasvim drugo, kao što sam ranije imala priliku da vidim u emotivnim odnosima - navela je ona.

Proslavili šest meseci ljubavi

Potom se osvrnula i na šest meseci njihove veze, emotivnom porukom koju je posvetila partneru.

- Život me je naučio da ne tražiš nekoga sa kim ćeš stariti, već onoga sa kim ćeš zauvek ostati mlad i sačuvati dete u sebi. Naučio me je i da se pravi susreti ne planiraju, već da ih određuje Bog. Kada imaš čisto i zahvalno srce, sve dođe u pravom trenutku. Hvala ti za ovih 6 meseci, za mene najlepših u životu. Ti si moj heroj. Samo ja znam prave razloge. Tvoja mala devojčica - napisala je na kraju.