Agencija ističe da je, kao stalna poruka tokom poseta, ta fraza dominirala u medijskim izveštajima i javnim tribinama, naglašavajući izuzetnu dubinu i otpornost koje karakterišu odnose Kine sa Srbijom i Pakistanom.

Sinhua prenosi da je srpski predsednik prvu državnu posetu Kini opisao kao najvažnije putovanje u svojoj političkoj karijeri.

Predsednik Vučić nije stranac kineskoj javnosti, on je tokom godina često prisustvovao velikim događajima u Pekingu, dok je fraza "čelično prijateljstvo" takođe postala njegova neizostavna odrednica u dijalozima sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom, bilo lično ili putem telefonskog poziva, navodi se u analizi agencije.

"Čelično prijateljstvo Kine i Srbije je jedinstveno i zasnovano na dubokoj istorijskoj logici i snažnoj praktičnoj osnovi", istakao je Si tokom razgovora sa Vučićem u ponedeljak.

Tako snažno prijateljstvo ojačano je vrednim iskustvima i praksama razvoja koje je Srbije delila sa Kinom tokom ranih godina reformi i otvaranja 1970-ih godina - od razornog zemljotresa u Venčuanu u kineskom Sečuanu 2008. godine do velikih poplava u Srbiji 2014. godine, dva naroda su dosledno stajala rame uz rame, pružajući neposrednu solidarnost u teškim vremenima, podseća agencija.

Si je rekao da su kineski i srpski narodi iskusili patnje i slavu i stvorili istrajan i žilav karakter.

Uz topao aplauz u Velikoj sali Naroda u Pekingu u ponedeljak uveče, Si je uručio Vučiću Medalju prijateljstva, najviše počasno odlikovanje Kine koje se dodeljuje stranim državljanima.

Na ceremoniji, Si je rekao da se prijateljstvo između Kine i Srbije, kaljeno krvlju i vatrom, pokazalo još dragocenijim usled brzih promena na međunarodnoj sceni.

Opisujući sebe kao "veoma ponosnog, veoma dostojanstvenog i na ivici suza" nakon što je primio počast, Vučić je kasnije novinarima rekao da medalja nosi duboku odgovornost da se više radi na negovanju dubljih veza između dve nacije.

Kina i Srbija su pružile jedna drugoj čvrstu podršku po pitanjima koja se tiču njihovih osnovnih interesa i glavnih pitanja.

O pitanju Tajvana, Vučić je više puta potvrdio nedvosmislen stav Srbije.

"Tajvan je unutrašnje kinesko pitanje. Pripada Kini u skladu sa Poveljom UN, tačka", rekao je u intervjuu za kineski medij tokom svoje posete, potvrđujući pridržavanje Srbije principu jedne Kine.

Tokom Vučićeve posete, Kina i Srbija su potpisale više od 20 dokumenata o saradnji koji obuhvataju političke odnose, ekonomiju i trgovinu, nauku i tehnologiju, obrazovanje, pravna pitanja i kulturu, piše Sinhua.

Vučić je rekao da potpisivanje ovih sporazuma predstavlja mnogo više od diplomatije za Srbiju.

"Oni su potvrda iskrenog prijateljstva, međusobnog poštovanja i poverenja koje smo gradili i čuvali godinama", napisao je na društvenim mrežama.

Agencija podseća da je tokom godina, ekonomska saradnja između Kine i Srbije posebno očigledna u transformativnim projektima poput mosta Zemun-Borča, železnice Mađarska-Srbija i revitalizacije čeličane Smederevo.

Istovremeno, stvorene su nove mogućnosti za srpski izvoz na kinesko tržište.

Skoro dve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, sve veći broj specijalizovanih srpskih proizvoda, kao što su vino, med, govedina i jagnjetina, stiglo je na kinesko tržište.

Statistika pokazuje da je izvoz Srbije u Kinu porastao sa 22 miliona američkih dolara u 2013. godini na 1,9 milijardi dolara u 2024. godini.

Sinhua navodi da se Kina dosledno zalagala za jednakost i pravdu i ostala posvećena prijateljskoj saradnji sa drugim zemljama.

"Kina, kao velika zemlja, uvek se prema manjim zemljama odnosila sa jednakošću i uvažavanjem i poštovala je međunarodno pravo, dajući dobar primer svetu", rekao je Aleksandar Vučić.

Kina i Srbija su u zajedničkom saopštenju objavljenom u ponedeljak ponovo potvrdile da u fluidnom i turbulentnom svetu sve strane moraju čvršće da podržavaju međunarodni sistem sa Ujedinjenim Nacijama u njegovom središtu, međunarodni poredak zasnovan na međunarodnom pravu i osnovne norme međunarodnih odnosa zasnovane na ciljevima i principima Povelje UN.

Agencija je istakla i obraćanje srpskog predsednika na prestižnom pekinškom univerzitetu Singhua u utorak kada je Vučić postavio pitanje pred prepunom salom koju su uglavnom činili studenti o tome zašto Kinu vidimo kao stabilizujući faktor, kao gravitacioni centar stabilnosti danas.

"Zato što Kina ima principe, broj jedan, a to je (poštovanje) Povelje UN, revolucija UN i međunarodnog javnog prava. Drugo, Kina deluje veoma odgovorno, uvek teži miru, uvek traži od svih međunarodnih aktera da očuvaju mir, stabilnost i mir", zaključio je srpski predsednik, navodi Sinhua.