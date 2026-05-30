Ceca Ražnatović je večeras održala koncert u Rumuniji pred 40.000 ljudi, a u jednom trenutku organizatori su prekinuli nastup kako bi joj dodelili nagradu.

U pitanju je nagrada za muzičku zvezdu koja je oborila rekord posećenosti.

Ceca je blistala u elegantnoj haljini dok se čovek iz organizacije obratio prisutnima.

- Ovo je najveća balkanska zvezda, Svetlana Ceca Ražnatović. Trenutno nas ima preko 40.000 ljudi ovde. Ceco, Temišvar te voli, ovo si zaslužila - rekao je čovek iz organizacije, što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Uhvaćena sa zgodnim glumcem

Ceca Ražnatović je nedavno uhvaćena ispred jednog elitnog restorana u Beogradu u društvu italijanskog glumca Simonea Suzine, pa se oglasila.

Na svom Instagram profiluje objavila fotografiju sa Simoneom, a detalj koji je posebno zapao za oko jeste čaša crvenog vina ispred markantnog Italijana, te nema sumnje da su iskoristili priliku i da nazdrave.

Inače, Ceca i glumac su opušteno ćaskali i uživali u lepoj atmosferi, a po izlasku iz lokala bili su vidno raspoloženi.

Kako prenose domaći mediji, Suzina nekoliko dana boravi u Beogradu, a veče je proteklo u opuštenoj i prijatnoj atmosferi. Prema rečima očevidaca, Ceca i poznati glumac, koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu, proveli su nekoliko sati u razgovoru i smehu, dok prisutni gosti nisu krili iznenađenje kada su ih ugledali zajedno.

- Delovali su veoma raspoloženo i blisko. Sve vreme su razgovarali, a Ceca nije skidala osmeh sa lica - rekao je izvor sa lica mesta.

Alo/Blic

