Željko Mitrović se oglasio potresnim rečima nakon što je njegova porodica ostala bez kućnog ljubimca Mejsi.

Kako je istakao, oseća se kao da je izgubio člana porodice.

Željko je objavio snimak na kom su se on i Mejsi igrali i tugu zbog njenog odlaska je opisao u objavi.

- Ta mala bića nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost su nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada nećemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Neka nam je spokojna naša Mejsi, gde god da je sada, a ja lično duboko verujem da ćemo se sresti opet, jer vreme i njegova ograničenost su zapravo glavni faktor sveopšteg životnog besmisla i nas ljudi i tih predivnih malih bića! Pre ili kasnije opet ćemo biti svi na okupu! Volimo te draga naša Mejsi! - napisao je Mitrović.

"Hvala ti za najdivnijih 6 godina"

Podsetimo, tužnim povodom se oglasila i Milica.

- Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka, moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene. Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zameni. Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejsi - zaključila je Milica.

