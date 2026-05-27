Ceca Ražnatović je sinoć uhvaćena ispred jednog elitnog restorana u Beogradu u društvu italijanskog glumca Simonea Suzine, a sada se oglasila.

Na svom Instagram profiluje objavila fotografiju sa Simoneom, a detalj koji je posebno zapao za oko jeste čaša crvenog vina ispred markantnog Italijana, te nema sumnje da su iskoristili priliku i da nazdrave.

Inače, Ceca i glumac su opušteno ćaskali i uživali u lepoj atmosferi, a po izlasku iz lokala bili su vidno raspoloženi.

Uživali u večeri

Kako prenose domaći mediji, Suzina nekoliko dana boravi u Beogradu, a veče je proteklo u opuštenoj i prijatnoj atmosferi. Prema rečima očevidaca, Ceca i poznati glumac, koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu, proveli su nekoliko sati u razgovoru i smehu, dok prisutni gosti nisu krili iznenađenje kada su ih ugledali zajedno.

- Delovali su veoma raspoloženo i blisko. Sve vreme su razgovarali, a Ceca nije skidala osmeh sa lica - rekao je izvor sa lica mesta.

Ko je poznati glumac?

Inače, Simone Suzina proslavio se ulogom u filmu "365 dana: Ovaj dan", u kojem je igrao jednu od vodećih uloga.

Kada je reč o njegovom ljubavnom životu, poznato je da je od 2015. godine bio u dvogodišnjoj vezi sa Marijanom Rodrigez. Nakon toga, ovog velikog zavodnika su spajali sa brojnim lepoticama, a među njima se ističe poznata španska manekenka Ana Moja Kalzado. Posle nje njegovo srce uspela je da osvoji Karolina Stramare, inače Mis Italije za 2019. godinu.

