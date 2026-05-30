Pevač Aca Ilić prisetio se svog učešća u rijaliti programu Farma i tom prilikom ispričao anegdotu o pokojnom Ekremu Jevriću, koja i godinama kasnije izaziva smeh.

Iako je od emitovanja rijalitija prošlo dosta vremena, uspomene na Ekrema, koji je svojom spontanošću, iskrenošću i specifičnim humorom ostavio snažan trag, i dalje su prisutne među učesnicima i publikom.

Aca je govorio o teškim uslovima na imanju, gde je više desetina takmičara boravilo u istoj prostoriji, pod stalnim nadzorom kamera, uz konstantnu buku i napetost koja je vladala među učesnicima.

Ipak, kako ističe, Jevrić je bio osoba koja je svojim prisustvom svima olakšavala boravak.

"Mislim da oni nas snimaju"

Detaljno je opisao jednu noćnu scenu koja se dogodila nakon otprilike dve nedelje boravka na imanju, a koja, kako kaže, najbolje pokazuje koliko je bio prirodan, dobronameran i potpuno nepripremljen za svet rijaliti programa i popularnosti.

-Spavamo mi, mada mi je san teško dolazio na oči jer smo svi bili smešteni u istoj prostoriji, a nas je bilo tridesetak. Jedne večeri, kada sam napokon zaspao, Ekrem je došao do mog kreveta i probudio me, nakon otprilike petnaest dana od početka boravka na Farmi. Rekao mi je: "Aco, Aco, mislim da oni nas snimaju". Bilo mi je toliko smešno jer je tek tada to prokomentarisao. Šta da se radi, bio je iskren i dobar čovek - ispričao je pevač.

Potom je naglasio da ga pamti isključivo kao izuzetno dobrog i poštenog čoveka, bez strategije i kalkulacija, koji je svojim prirodnim ponašanjem unosio vedrinu i često nasmejavao sve prisutne u rijalitiju.

Mnogi smatraju da se danas u rijaliti formatima retko mogu videti takvi iskreni i spontani učesnici.

Iznenada preminuo

Podsetimo, pevač i rijaliti učesnik Ekrem Jevrić preminuo je iznenada 2016. godine usled srčanog udara.

Publika ga i danas pamti po humorističnoj pesmi "Kuća pos’o" i brojnim duhovitim izjavama iz rijalitija Farma. Godinama je živeo sa porodicom u Njujorku, sa suprugom Igbalom Jevrić sa kojom je dobio je četiri sina: Enisa, Verdina, Hajrudina i Berata.